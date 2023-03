1. Planlæg dit outfit aftenen inden

En af de bedste tips til at undgå tøjkriser er at planlægge dit outfit aftenen inden. Dette giver dig tid til at tænke over, hvad du vil have på og sørge for, at alle items i dit outfit er strøget og rene. Når du vågner om morgenen er dit outfit allerede besluttet, og du skal ikke tage nogle beslutninger, når du er morgentræt.