Ved du, hvordan dine sorte solbriller skal se ud?

Har du lagt mærke til den chunky solbrille-tendens? Uanset hvad er det ikke for sent at hoppe med på bølgen – også selvom solen ikke ligefrem viser sig fra sin skinnende side lige for tiden. Solbriller kan bæres året rundt, det gælder bare om at have den rigtige indstilling – og den rigtige attitude.

Tænk på solbriller som en accessory, som du eksempelvis ville bruge på samme måde som et flot smykke eller en hårbøjle – det kan altsammen bruges til at sætte prikken over i'et på dit outfit.

Nederst i artiklen har vi fundet de bedste chunky solbriller – og der er lidt til enhver pengepung.