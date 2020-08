"Vi behøver ikke mere tøj, så enkelt er det"

I fremtiden kommer vi til at se en del mindre til Guccis tøj på catwalken i Milano. I slutningen af maj annoncerede den italienske modegigant et farvel til modeugen, da huset erklærede den internationale modekalender for forældet og skar deres årlige shows ned fra fem til to sæsonløse, der kombinerer dame- og herretøj. “Nu hvor krisen ramte os uforberedte, bliver vi nødt til at tænke over, hvad vi ikke vil bevare fra tidligere. Den største risiko for fremtiden er, at vi fralægger os vores ansvar og ikke skaber den nødvendige diskontinuitet. Vores historie er fyldt med kriser, der ikke har lært os noget,” forklarer Guccis kreative direktør Alessandro Michele om det drastiske valg. Og den holdning er han ikke alene om.

Står det til en lang række internationale mærker og designere som Dries Van Noten, Acne Studios, Joseph Altuzarra, Marine Serre og Burberry samt nyhedsmediet Business of Fashion bør og kan vi forvente et nyt modesystem i kølvandet på coronakrisen. Ja, faktisk er vi godt i gang. Der lyder et stigende ekko om, at hvis der skal være kommet noget godt ud af krisen, må det være en seriøs forandring af modebranchen – og det kalder på en gammel traver af et spørgsmål: Er glasset halvt tomt eller halvt fyldt?