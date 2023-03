Vi har fundet den perfekte skjorte til foråret

Den klassiske skjorte har eksisteret siden tidernes morgen, og det er nok også grunden til, at vi gang på gang ser diverse modehuse eksperimentere med kreative bud på nye versioner af originalen – den klippes kort, der tilføjes spændende udskæringer og meget mere. Men selvom vi elsker de nytænkende designs, så er der noget ved den originale (og helst oversized) skjorte, som vi elsker. Den kan bruges til hverdag såvel som en fancy middag. Den kan bruges over en bikini om sommeren eller indgå i et varmt layering-outfit til vinter. What's not to like?

Dette forår er vi blevet helt vilde med den pink og pinstribede version af skjorte, som er til at finde alle vegne. Skjortens lyserøde farve er den flotteste forårsfarve, og de hvide striber tilføjer et perfekt preppy touch. Her på redaktionen er den allerede rykket ind som en fast staple piece i vores forårsgarderober, men vi glæder os endnu mere til at smide den fine skjorte over en bikini, når turen (forhåbentlig før eller siden) går til stranden.