Vintageguide: 4 instashops du (også) kan besøge IRL

@THEHANDBAGCLINIC

The Handbag Clinics små insta-reels er måske lige så vanedannende som en god kop kaffe eller en rigtigt god makeup-tutorial på YouTube. På @thehandbagclinic kan du se forfaldne og slidte (og i værste fald) mugne Birkin- og Chanel-tasker blive rengjort, istandsat og forvandlet til perfektion.

The Handbag Clinic er skabt og drevet af parret Charlotte og Ben Starck, og deres dygtige team af håndværkere, der både renser, maler, syer og reparerer designertasker og -sko. De startede oprindelig med at restaurere beskadigede tasker for stormagasiner og modehuse, til i dag både at restaurere tasker for helt almindelige kunder – The Handbag Cliniq restaurerer ca. 700 tasker hver måned.

I dag er The Handbag Cliniq) også en af de største markedspladser for luksusdesignertasker. Har du selv en meget slidt designertaske liggende bagerst i skabet, som du egentlig havde afskrevet, så kan den muligvis få nyt liv og ny gensalgsværdi hos The Handbag Clinic. Og befinder du dig i London, kan du besøge en af deres fysiske butikker, hvor du både kan indlevere sager og se deres store udvalg af luksusdesignertasker.