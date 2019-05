Virginie Viard: Mød kvinden, der har taget roret hos Chanel

“Jeg koordinerer de forskellige teams, er bindeleddet til leverandører og vælger materialer. Og så laver jeg selvfølgelig fittings sammen med Karl. Så snart jeg modtager hans skitser, går processen i gang. Jeg prøver på at please ham, men jeg kan også godt lide at overraske ham,” fortalte Viard til The Telegraph i 2017.

I dokumentaren 7 Days Out er det tydeligt, hvordan Virginie nærmest lydløst bevæger sig ind og ud af de forskellige processer med at skabe en Chanel-kollektion. Altid lidt i baggrunden. Altid lige der til at tage Lagerfelds hånd – og få arbejdet gjort.

Intet hierarki

Virginie Viard har også holdt sig lidt i baggrunden, når det gælder at give interviews, og hendes profil på Instagram vidner ligeledes om, at opmærksomhed ikke er det, hun forfølger mest. Profilen har frem til Viards forfremmelse været lukket for offentligheden. Og selvom hendes nye rolle placerer hende i spotlyset på en anden måde end tidligere, er der ikke meget, der tyder på, at det får den diskrete designer til at puste sig op, når hun for fremtiden bevæger sig gennem gangene i Chanels fire atelierer i Paris.