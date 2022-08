Vores assisterende moderedaktør: "Dette item kan jeg ikke leve uden"

Når håret er umuligt og tiden knap, er kasketten din bedste ven.

“Jeg har altid en kasket med i tasken. Når solen skinner, håret driller eller vinden blæser for meget kommer den på med det samme. Og så elsker jeg, hvordan den tilføjer et ekstra og casual cool look til mit outfit.”

Se her, hvilken kasket der er Carolines favorit - til under 300 kroner.