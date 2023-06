Denne drink med vodka er en sikker vinder på de fleste cocktailkort, og næsten alle bartendere har efterhånden deres egen version af denne eksotiske vodka drink med passionsfrugt. Nu er det tid til at lave din egen version, og særligt hvis du er vild med eksotiske cocktails med et frisk twist, er denne vodka drink noget for dig.

Det skal du bruge:

4 cl vodka

3 cl passionsfrugt juice

3 cl passionsirup

2 cl lime- eller citronsaft

½ æggehvide / 1 cl kikærtevand

Is

Shaker

En halv passionsfrugt til pynt

Sådan gør du:

Start med at fylde dit glas med is for at holde det afkølet. Tilføj nu vodka, passionsfrugt juice, passionsirup, lime og æggehvide/kikærtevand i en is-fyldt shaker, og shake hårdt i ½-1 minut. Fjern nu isterningerne fra glasset og si massen ned i det afkølede glas. Pynt med en halv passionsfrugt og din færdige cocktail er nu klar til servering.

Tip! Æggehviden gør, at cocktailen får et flot, tykt lag skum når den er blevet shaket. Kikærtevandet har samme effekt, hvis du gerne vil undgå at bruge rå æg i din drink - dette step kan også sagtens undlades.