10 stilfulde forårsfund, der klæder dig på til en ny sæson

Gå efter et casual hverdagslook bygget op af jeans kombineret med en fin flæseskjorte og skab det helt rigtige afslappede, men chikke udtryk. Brug gerne tone i tone, så dit outfit er bygget op af samme nuancer.

Er du på udkig efter jeans, så prøv en model med vidde, som også i 2020 er en af de helt store tendenser. De kan bruges til hverdag med sneakers og kan nemt styles med et par hæle, så du er klar til at indtage weekenden. Fuldend stilen med fløjl og voluminøse ærmer for at skabe kontrast og tænk gerne i klassiske items som for eksempel en trenchcoat.

Hos Vero Moda finder du den ultimative samling af stilfulde forårsstyles, der gør dig klar til en ny sæson. Vi har samlet vores favoritter her.