12 gennemsigtige items til et sexet efterår

Den sexede og gennemsigtige tendens har atter fundet vej til det glamourøse modebillede, og det er langt fra for sent at hoppe med på bølgen. Flere modehuse, heriblandt Coperni, har den kommende sæson været med til at sætte det gennemsigtige materiale på menuen endnu engang.

Vi har herunder samlet 12 gennemsigtige styles, der kan spice både din garderobe og det grå efterårsvejr en tak op.