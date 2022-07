12 hoops, der tager dig fra dag til nat

Hoops er som jeans – det er altid godt at have 4-5 gode par i forskellige versioner, som du kan style dit look med. De helt rigtige hoops kan gøre en basic hvid tee og et par jeans passende til både dagtimerne og videre ud i byen.

Uanset om du er til de rå, de mere enkle eller fuld knald på farverne, så hører der sig et par hoops til i en velassorteret "smykkegarderobe". Det er en tidløs klassiker, der passer til enhver lejlighed, og herunder har vi samlet 12 af de smukkeste, sejeste og mest iøjnefaldende i fire forskellige versioner.