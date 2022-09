Efteråret er i den grad kommet, og det betyder, at vi skal til at finde det lidt varmere tøj frem. Det er endnu ikke koldt nok (heldigvis) til at finde vinterfrakken frem, men en overgangsjakke kan være en god ide.

Vi har fundet frem til nogle af de bedste, der er i butikkerne lige nu – og kan glæde dig med, at de alle er på budget, så du kan shoppe med sund fornuft.