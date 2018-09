14 budgetvenlige items til efteråret

En ny årstid står for døren, hvilket er en perfekt anledning til udskiftning i tøjskabet. Hvis du både vil shoppe trendy tern, chunky strik og flotte kjoler, viser vi dig her 14 fede fund fra Vilas efterårskollektion, så du uden bekymring kan blive klar til køligere tider. Du kan shoppe de viste items på vila.dk eller i din nærmeste VILA-butik.

Tip: det første, du bør kaste dig over, er det populære suit inspireret fra herremoden, som er en af tidens helt store trends. I Vila kan de både fås figursyede og i en masse fine farver og former, hvis du ønsker at bevare et mere feminint look. Du kan også nøjes med en tidsløs blazer, som i øvrigt gerne må stå åben, hvis dit outfit skal have mere kant.

Psst… Vil du se alle de looks, som @_jeanettemadsen_ og @thora_valdimars har stylet for VILA? Så klik her.