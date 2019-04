14 feminine musthaves til foråret

Denne sæson må de skrappe pangfarver vige pladsen til fordel for feminine styles i rolige farvekombinationer og smukke print.

Gå efter spinkle spaghettistropper på kjoler og toppe, der taler ind i 90'er-trenden. Vær heller ikke bange for at fremhæve din talje med kjoler, der har et fint snit ved taljen eller et bælte, som giver en lækker retro-følelse.

Et gennemgående tema lige nu er desuden naturfarver som olivengrøn og sandfarvet, som giver en cool og moderne safarivibe.

Tip: Du kan nemt løfte safarilooket ved at mikse de rolige naturfarver med iøjenfaldende accessories som for eksempel en taske i slangeskind eller store guldsmykker for at give outfittet kant.