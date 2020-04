Skulpturelle kjoler, delikate materialer, hvid, sort og grå og ikke mindst rene linjer: 90’er minimalisme er den største trend denne sæson og er i den grad blevet erstattet med sidste sæsons store trend, som var print og farverige kombinationer.

Især Gabriella Hearst, Prada og The Row kollektionerne er i 90’ernes minimalistiske tegn. Så vær ikke bange for at investere i luksuriøse basic-items såsom silketoppe, cashmerecardigans og guldøreringe: De vil holde sæson efter sæson.