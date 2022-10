16 chunky statement ringe

Den nemmeste måde at dresse et outfit op på, er uden tvivl med en masse smykker, og særligt nogle, der udgør et statement i sig selv som et chunky smykke.

Chunky smykker kommer i alverdens varianter og fås blandt andet med funklende, farvede sten, i vilde mønstre eller i masser af glade farver. De kan enten bløde dit outfit op eller tilføje et maskulint twist.

Om du vælger en rå halskæde, et par glimtende hoops eller et par chunky fingerringe, kan du med fordel adde de vilde statement smykker til outfittet, for at gå all in.

Vi har herunder udvalgt 16 forskellige statement ringe, så der er helt sikkert også én, der falder i din smag.