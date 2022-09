16 rummelige weekendtasker til din næste rejse

Hvis du ikke orker at slæbe en rejsetaske over skulderen, er cabin-kufferten for dig. Den lille rejsekuffert er både praktisk og nem at rejse med, samtidig med, at den kan fås i uendeligt mange smarte versioner. Du slipper derudover også for at slæbe på alle dine ekstra kilo, og den rummelige kuffert kan – medmindre du skal på en længere flyvetur – sagtens fyldes op med både sko, cremer og bunkevis af tøj, uden at du skal gå på kompromis med vægten.