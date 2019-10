Leggings er rykket fra fitnesscentret ud i gadebilledet, og de tætsiddende bukser er lige så bekvemme, som de er cool.

Par dine leggings med strik eller windbreaker for et afslappet hverdagslook, eller brug dem med en oversized blazer for et mere sofistikeret udtryk, der også kan bruges ved festlige lejligheder.

Har du endnu ikke et par leggings i garderoben, er her 18 cool bud i alle prislejer.