De brune nuancer er ikke til at undgå i modebilledet denne sæson og resten af 2020.

Vi har her fundet de flotteste fund i brune nuancer, som du kan inkorporere i forårets outfits. Enten i form af små fine accessories, eller du kan gå all in med flere variationer af den varme farve i ét outfit.

De forskellige brune items kan med fordel også styles med sæsonens andre opsigtsvækkende farver, såsom mandarinrød og hot pink, der skruer helt op for farveblusset.