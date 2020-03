Til dine jeans

Favoritkombinationen over dem alle, der også hersker i gadebilledet, er et par velsiddende jeans med et par sporty og opsigtsvækkende sneakers. Og det er med god grund, for de chunky sneakers skaber et cool blikfang til dit hverdagslook. Gå efter et par med farvede detaljer for at give dit look et uventet blikfang.