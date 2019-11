Det sorte look

Mange af os hopper ofte i et 'all black'-look, og det er der en grund til. Det er klassisk, lækkert og stilfuldt. Du går aldrig galt i byen, når du ifører dig 'den lille sorte kjole' eller mikser et par sorte jeans med en simpel top. Det sorte outfit holder, men hvis du føler, det er kedeligt, eller gerne vil spice det op, har du alle muligheder for at gå all in på accessories. Du kan tilføre looket en farverig taske, et par lækre hæle og store smykker.