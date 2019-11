Den klassiske beret er igen populær, men denne sæson skal du lægge de pastelfarvede bud væk, og i stedet gå efter en version i armygrøn, sort eller brun.

Lad desuden materialet være læder eller uld – og kan der komme et cool logo eller en dekorativ broche på, er det kun et ekstra plus.

Køb fra ny, eller gå på jagt i din lokale genbrugsforretning.

Marine Serre hos Matchesfashion.com ca. 3.285 kr.