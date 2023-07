4 souvenirs du skal købe med hjem fra ferie

En souvenir-klassiker kan vi vidst næsten godt kalde det. Solbriller er et oplagt item at købe med hjem fra sommerferie, og i år kan du passende lede efter to forskellige slags: Et par lynhurtige solbriller eller et par solbriller med farvet glas.

Hvis din sommerferie skal tilbringes på en af de populære ferie-destinationer såsom Rhodos, Malaga eller Alanya, så tør vi næsten godt garantere, at du kommer til at støde på mindst en butik, hvor du kan gøre et godt solbrille-køb.