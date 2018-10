Bryllupssæsonen er over os, og hvis du er én af de heldige, der er inviteret med som gæst, er det en god anledning til (eller undskyldning for) at investere i en ny kjole – og måske en kimono til de kølige aftener.

Vi har støvsuget webbutikkerne og samlet 50 kjoler, så der er noget for enhver smag.

Nogle brude går mere op i dresscode end andre, men for en sikkerheds skyld har vi undgået helt hvide og sorte kjoler. Shop med her.