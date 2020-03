Den svenske highstreetkæde & Other Stories har lanceret kampagnen Her image, her story, der har til formål at opfordre kvinder over hele verden til at være sig selv.

Kampagnen består af en række personlige selvportrætter af anerkendte kvindelige fotografer, der udkommer som plakater.

& Other Stories opfordrer kvinder til at følge i fotografernes fodspor ved at tage et selvportræt og dele det med hashtagget #herimageherstory.

Hele overskuddet fra kampagnen samt 1 euro for hvert hashtagget selvportræt doneres til organisationen Care.

Plakat, & Other Stories 195 kr.