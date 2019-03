Selvom det er 15 år siden, at sidste afsnit af Sex and the City rullede over skærmen, lever stilen fra serien videre.

Carrie Bradshaw er stadig en stor inspirationskilde for kvinder såvel som modehuse verden over, og de seneste sæsoner har budt på adskillige tendenser med referencer til Carries storhedstid.

Herunder har vi samlet syv klassiske Carrie-items, som du kan finde på highstreetbutikkernes virtuelle hylder.