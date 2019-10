For sjette år i træk støtter Boozt.com op om Knæk Cancer. I år er det Part Two og Martinique, som står bag designet af Knæk Cancer-T-shirten. Den kan blive din for 249 kroner, hvoraf 100 kroner fra salget går direkte til Knæk Cancer. I front for kampagnen står skuespillerne Rosalinde Mynster og Cecilie og Simon Stenspil.

Valgte af tre frontpersoner i stedet for de vanlige to, skyldes, at man med kampagnen også ønsker at understrege det alvorlige budskab om, at én ud af tre danskere får kræft.

T-shirt 249 kr. Forhandles på Boozt.com.