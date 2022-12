8 strik der glitrer - festfavoritten koster 329 kr.

Du skal til fest, men orker ikke et outfit, der strammer og begrænser dig. Heldigvis er der masser af lækre bud på festlig strik, som glimter og funkler – samtidig med at de er bløde og behagelige at have på. De festlige strik fungerer perfekt som layering-pice og gør det nemmere at gå direkte fra arbejde ud med vennerne.