Budget: Her er de bedste 90'er items til din garderobe

Lavtaljede jeans, den lange nederdel i denim og hoops hoops hoops! Favoritterne fra 90'erne er kommet for at blive – ikke desto mindre for en (længere) periode. Kom med os 'down memory lane', når vi i denne artikel samler otte af vores budget-favoritter.

Flere og flere trends fra 90'erne vender løbende retur på den internationale modescene. Det er dog stadig nødvendigt at sortere i tidens trends, da årtiet både bød på skønne klassikere og moderædsler – som vi for alt i verden håber forbliver en del af fortiden.

Hvorom alting er, kommer vi ikke udenom, at flere og flere styles og tendenser med referencer til de legesyge 90'ere bryder frem i modebilledet – både på den internationale catwalk, i vores Instrgram-feed og hver eneste fredag og lørdag ude i det legesyge og farverige byliv. Derfor har vi samlet vores otte favoritter på budget lige her.