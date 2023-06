Budgetkøb: Denne accessory til 20 kroner er et must på festival

Dårlige hårdage er en vaskeægte festivals-klassiker, som kræver en vaskeægte lifesaver-accessory – spændet!

Det kommer i flere udgaver. Du kan både bruge de klassiske korte hårklemmer, de små runde klemmer med takker på, de trekantsformede, sølvgrå spænder eller knækspænderne, som aldrig går af mode.

Karakteristisk for spænderne er, at de er klassiske – de fleste husker samtlige af spænderne fra barndommen. Derudover kan spænderne redde enhver dårlig hårdag, hvilket gør dem oplagte at medbringe på årets festivaler. Spænderne fungerer både med løst og opsat hår, og du kan nemt style dem med sæsonens smarteste solbriller.

Det har både influencerne, Emilia Silberg og Marie Hindkaer, gjort på billederne nedenfor. Vi har samlet de fire forskellige spænder nederst i artiklen.