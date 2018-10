De 7 vigtigste items denne sæson

Knælang og tækkelig, men aldrig kedelig. Det er nøgleordene for sæsonens pencilskirt. Gå efter detaljer som frynser, lak, print eller læder, og kombinér med sæsonens strikkede vest og hæle for et opdateret sekretær-look.

Miu Miu hos Mytheresa.com ca. 10.330 kr. // Dries van Noten hos Mytheresa.com ca. 5.185 kr. // Reijna Pyo hos Farfetch.com 5.701 kr. // Antonio Bernardi hos Net-a-porter.com ca. 4.590 kr. // Hillier Bartley hos Matchesfashion.com ca. 7.800 kr. // Alexa Chung ca. 2.685 kr.