Den infamøse Georg-elefanthue trender (igen, igen)

Balaclava er perfekt til dig, som er træt af at bruge hue og halstørklæde, og ønsker at kombinere disse TO ting i ET varmt alternativt item. En fordel heraf er, at du samtidig er med på den moderne trend (bedre sent end aldrig).

Et styling tip fra os til din balaclava, som kan give dit outfit mere kant, er at tilføje en kasket under huen. Denne styling vil fjerne fokus fra idéen om 'Anna og Lotte'-dukken Georg til et mere råt, skater-inspireret look.

Uanset hvad er balaclava en kæmpe anbefaling til den kommende vinter og til dine kommende vinter outfits. Herunder finder du 8 balaclavaer til inspiration.

Og gense så også lige Live fra Bremens udgave af Anna og Lotte (herunder) - det er genialt!