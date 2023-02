Denne accessory bliver ved med at blomstre

Den fine rose er en af de mest udbredte accessories lige nu – og rosens funktion vil ingen ende tage. Udover at den pynter, så kan den også bruges som hårelastik, bælte, halskæde og broche. I modeverdenen lader det til, at der er stor tillid til, at rosen forbliver i modebilledet et stykke tid endnu – vi har nemlig også lagt mærke til, at den nu også bliver syet fast til tøjet. Rosen er en fin add-on til accessories, som vi alligevel bruger til hverdag. Lige pludseligt er bæltet ikke kun praktisk, men også et statement piece, som er med til at løfte et outfit.

Rosen er også blevet omfavnet af danske såvel som udenlandske influenter såsom Emili Sindlev, Sophia Roe, Luna Klestrup og Polliani.