Denne fine detalje er perfekt til sommergarderoben

Broderi anglaise har officielt meldt sig på banen denne sommer. Denne teknik er et slags hullet broderi, som typisk er udført på stof som fin bomuld og hør – en helt perfekt trend til det imponerende vejr, som Danmark udviser. Ikke nok med at det er den fineste detalje, som emmer af femininitet, men den er også super nem at style – du skal blot tilføje en stråtaske og brune sandaler til det sofistikerede broderi, og så er du klar til at komme ud af døren.