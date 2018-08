På arbejdet, på studiet, på sofaen. Lige meget, hvor du befinder dig, pibler sveden frem.

Hedebølgen, som er rullet ind over Danmark, sørger for tropiske tilstande, der gør det vanskeligt at finde noget tøj, man kan holde ud at have på.

I den ideelle verden rendte man rundt i badetøj 24/7, men når det nu ikke er muligt, går vi efter det bedste alternativ: En slip-in kjole.

Vi har samlet seks skarpe bud på den lette og luftige silhuet.