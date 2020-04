Derfor skal du shoppe den korte blazer

Blazeren er og bliver en garderobeklassiker, men det velkendte design bliver i 2020 udfordret i dets udtryk.

Selvom den behagelige oversize blazer stadig har en vigtig plads i modebilledet, ser vi den korte blazer på catwalken hos internationale designere som Acne Studios, der har givet klassikeren en opdatering i snit denne sæson.

Kombinér den korte blazer med højtaljede lige bukser, en skjorte og hvide sneakers for et afslappet hverdagslook, eller dress op med læderbukser, et stramt bodysuit og dine yndlingshæle for et sofistikeret udtryk.

Dobbeltradet eller helt klassisk – vi har fundet de fineste korte blazere i alle prislejer, så skal du bare finde din personlige favorit.