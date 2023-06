Dette 00'er-inspirerede smykke er (stadig) overalt i gadebilledet

Kombinationen af en læder- eller veloursnor og et stort vedhæng må siges at være blandt sæsonens mest anvendte smykker. Vi har både set smykket repræsenteret på de fashionable gæster under SS22 og SS23-modeugen.

Særligt halskæden fra THE GOOD STATEMENT har været at finde på en del influencere såsom Emili Sindlev, Mathilde Gøhler, Karla Alajdi og Jeanette Madsen.

Det er dog ikke kun indenfor landets grænser, at halskæden er til at finde. Vi har blandt andet også set halskæden på de tyske modeugegæster i Berlin og de franske gæster i Paris.

Smykket er perfekt til at fuldende dit outfit, og du kan endda lave det selv ved at kombinere en lædersnor med dit yndlingsvedhæng.

Vi har samlet 12 af vores favoritter lige her: