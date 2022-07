En ny klassiker? Sådan skal din cardigan se ud

Du har sikkert bemærket, at en cropped cardigan har været et stort hit de seneste sæsoner, og du har uden tvivl stødt på den velkendte kortærmede cardigan fra Jacquemus, som sidste sommer var at finde overalt på Instagram.

Denne sæson kommer den cropped cardigan i endnu flere former, farver og materialer. Den fås både med lange og korte ærmer, og fælles for dem alle er, at de ikke går længere end til navlen. Sæsonens cropped cardigan er allerede blevet spottet på model Kendall Jenner, der modigt havde sat den sammen med en bikini.

Mulighederne er mange, når det kommer til styling. Miks den med en fin top eller T-shirt, eller gør som Kendall Jenner og tag en bikinitop under. Eller brug den uden noget uder sammen med dine yndlingsjeans eller det populære miniskirt.