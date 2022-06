Den lange festkjole er en sikker vinder. Den er nem at dresse op med et par stiletter og fine smykker, eller gøre mere casual med et par flade sko. Den lange kjole er et godt valg, da den kan fungere til både varme sommerdage, og de mere kølige forårsdage, som det danske vejr kan byde på. Desuden kommer den lange festkjole i et væld af farver og mønstre, og den er et godt valg, hvis man både er til vilde farver og mønstre, og de mere neutrale og rolige farver.