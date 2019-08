Hvad er din historie?

"Jeg voksede op i forskellige forstæder langt væk fra de store byer. Jeg var nødt til at tilpasse mig nye normer i hver by og skole, jeg gik på, og jeg havde ikke mange venner. I stedet fik jeg forbindelse med folk online. Jeg sammenlignede mig selv med andre og kæmpede meget med min selvtillid. I mange år kunne jeg ikke lide mit udseende. Jeg følte mig for mager, ikke feminin nok og ville have plastikkirurgi for at få det bedre med mig selv. Det resulterede i, at jeg fik det, der hedder kropsdysmorfisk lidelse (BDD, red.)"

"I 2012 ansøgte jeg om at deltage i Sveriges Next Top Model. På det tidspunkt havde jeg arbejdet meget med mig selv, og jeg følte, jeg var kommet mig over min BDD. Den mulighed ville jeg udnytte, både som en slags symbolsk revanche, men også fordi jeg tidligere var blevet kontaktet af model-agenturer. Min oplevelse fra showet var faktisk virkelig god og jeg endte med at vinde, mens det lykkedes mig ikke at falde tilbage til BDD."