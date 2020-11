Sko til fest

Det kan være tricky at finde gode sko i vintageforretninger og på loppemarkeder. Hvor meget tøj kan altereres i størrelser og pasform, er det vigtigt, at skoene passer dig, hvis du skal få dem brugt. Når det er sagt, så kan du være heldig at falde over guld i gemmerne, der kan bruges til at give dit hverdagsoutfit et festligt indslag.

Tip: Bor du i byen, kan du med Kia XCeed køre ud til mere afsidesliggende genbrugsbutikker og markeder. Her finder du ofte et større udvalg og kan gøre et bedre kup.