Har Rotate netop designet den perfekte 'little black dress'?

Den lille sorte er den ultimative klassiker, når det kommer til festkjoler – og så godt som uundværlig i enhver garderobe. Den er sexet, den går aldrig af mode, og så er den nem at style.

Rotate har netop lanceret kollektionen The LBD (the little black dress, red.) – 8 små sorte dedikeret til klassikeren over dem alle. Og uanset om du er til cut-outs, blonder, eller det helt enkle look finder du din 'The LBD' i kollektionen.

