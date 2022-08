Her er 12 seje veste til både fest og hverdag

En af sommerens største tendenser har været den enkle suit vest, og der er ingen tvivl om, at vesten vil hitte flere sæsoner endnu. Stylingmulighederne er mange - brug den over en T-shirt i kombination med et par let baggy jeans. Eller style den til et par matchende suitbukser – og hold armene bare.

Med andre ord, har du endnu ikke anskaffet dig en vest til garderoben, så har vi nedenfor samlet 12 af de bedste, der er at finde i butikkerne lige nu.