Her er de 8 sejeste og mest farverige plateau-sko

Versaces AW22-kollektion gav os endnu engang de vanvittigt høje plateau-sko, der kan løfte dig 15 cm højere over jordens overflade. Den chunky hæl og plateauet, som netop gør at skoen rent faktisk er til at gå rundt i på en festlig aften er bare super cool. Brug en sok eller strømpebuks i en matchende farve for et ekstra cool og langbenet look.