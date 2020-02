Flotte fund i brune nuancer under 500 kroner

Den københavnske vintermodeuge bød på mange nye tendenser, hvor jordfarver og en hyldest til naturen var en af de fremtrædende.

Selvom de nye design først rammer butikkerne om et halvt års tid, er der god grund til at gå efter brune farver allerede nu, da tendensen også indgår i forårets og sommerens modebillede, for kun at vokse sig større i årets løb.

De brune nuancer er rolige og hverdagsvenlige, og gør det nemt at mikse forskellige materialer, såsom kraftig uld, skinnende satin og råt læder.

Vi har samlet en stribe budgetvenlige brune styles under 500 kroner, som både kan bruges i de kolde måneder og når foråret banker på døren.