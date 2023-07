Julis 12 bedste garderobefund under 600 kroner

Rejser, festivaler og én is om dagen kan være dyrt i længden – men er immervæk karakteriserende for sommeren. Derfor kan det også være vanskeligt at opdatere garderoben i de dyre måneder.

Mangler du at opdatere sommargarderoben uden at slå hul i budgettet? Vi har samlet 12 fine garderobefund på budget, som du kan finde på hylderne lige nu.