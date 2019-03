Mærkerne guider til forårets bedste køb

Hvad er inspirationen bag disse design?

“Enhver kvinde bør have en lækker, velsiddende blazer i sin garderobe, det passer enormt godt til vores dna. Vi arbejder med kvalitet og komfort, og det er vigtigt for os hver sæson at levere stilsikre kollektioner, der kan overraske Mos Mosh-kvinden.”

Hvordan vil du style dem?

“En blazer med et par seje jeans og en klassisk skjorte er altid lækkert. For et mere sommerligt look er det fedt at kombinere blazeren med lyse jeans i en ecru tone, og der må hun godt give den gas med et par høje sko.”

