Modeassistenternes smykkefavoritter

Jeg er betaget af smykker, der kan transportere mig til ét af middelhavets frodige øer. Eksotiske smykker lavet med perler, guld og glinsende sten er ikke blot tidløse items, men tilføjer også et særligt præg til ethvert outfit.

Smykker er en fast del af mit look hver dag grundet dualiteten. Halskæden af perler formår eksempelvis at løfte et outfit, der ellers vil anses som nedtonet. På den anden side formår smykkerne at opgradere et look yderligere, selv hvis den valgte påklædning larmer i sig selv. Det er derfor aldrig - i følge mig - upassende at tømme smykkeskrinet og bære adskillige øreringe, halskæder og ringe på én og samme tid.