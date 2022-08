Nye sneakers? Her er de 12 sejeste

Ingen garderobe er komplet uden et par sneakers. Og hvor sneakers tidligere var forbeholdt hiking og træning er det nu en essential i garderoben på lige fod med jeans, T-shirts og skjorter. Et par cool sneakers kan styles med stort set alt, så det er egentlig bare med at finde det par, der matcher din smag bedst. Fra de klassiske Converse All Stars til Balenciagas chunky løbesko – her er 12 af de bedste du kan finde i butikkerne lige nu.