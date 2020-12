Selvom hverdagen bliver mere og mere digital, slår intet elegancen i et analogt og schweizisk ur. Det fungerer både som et tidløst og smukt tilbehør, der supplerer din personlige stil, såvel som en praktisk ting at have ved hånden, så du ikke skal hive din telefon frem hele tiden for at se, hvad klokken er

Netop derfor er uret for mange det eneste smykke, de bærer. Et af de mest kendte mærker, der forener det praktiske og det elegante, er urmærket Tissot. De har netop introduceret modellen T-My Lady Quartz til deres udvalg af klassiske ure. I den anledning kigger vi her nærmere på det ikoniske mærkes historie.